Scandalul rudelor de la Comrat ale lui Stoianoglo din cauza a 2 mil. de euro. De ce au fost condamnați doi oameni de afaceri

18:00

Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, susține că hotărârea luată de Curtea Supremă de Justiție a anulat cererea sa de contestare a actului ANI și nu se referă la revocarea sa din funcția de primar. „Eu am depus cerere de anulare a actului de constatare a ANI. Eu am depus cerere, am primit câștig de cauză […] Articolul Cum comentează Alexandru Ambros solicitarea ANI de a fi demis din funcție apare prima dată în NewsIN.