Guvernul Poloniei anunță o lege prin care va interzice Twitter și Facebook să blocheze conturi sau să șteargă postări

12:50

Clubul catalan are datorii enorme din cauza pandemiei de coronavirus. Suma este în valoare de aproximativ un miliard de euro, iar singurele salvări ale catalanilor pot fi austeritatea sau insolvenţa. Potrivit celor de la KMPG, Barcelona are o datorie de 900 milioane de euro, adunată până la sfârşitul anului 2020. Din această sumă 420 de milioane de euro vor trebui daţi înapoi în următoarea perioadă a anului 2021. Acest lucru este aproape imposibil, având în vedere contextul actual. Barcelona are...