Alexandru Tănase: Constituția nu conține nicio prevedere ce i-ar permite Președintelui să nu desemneze un premier, indiferent de motiv

"Cea mai dragă mie îmi e doamna Nemerenco, prietenă de o viață cu cel care crede că a educat generații de medici dar, dacă să ne uităm mai adânc, a ajutat la distrugerea sistemului medical. E vorba de rectorul USMF, exRectorul, acum are funcție de merit acolo", spune Luchianiuc.Bloggerul susține că grație prieteniei dintre doamna Nemerenco și Ion Ababii, actualul consilier al Maiei Sandu are studii de master. "Cum studii, are diplomă de master or la cursuri ea nu a umblat deloc în cei doi ani. Asta o confirmă cel puțin 4 masteranzi ai școlii de Management în Sănătate a Publică a USMF (ȘMSF)", mai spune bloggerul. Eugeniu Luchianiuc a analizat 2 CV-uri ale doamnei Neremenco (unul de pe parlament.md și altul de pe site-ul Școlii de Management). În unul din ele consiliera Maiei Sandu indică faptul că are diplomă de master făcând studii între 2006 și 2007 iar în alt CV indică anii 2005-2007.