Зима без травм: правила поведения при гололеде

17:10

Тирасполь, 29 декабря. /Новости Приднестровья/. С 1 января на I квартал 2021 года в Приднестровье установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий приказ утвержден в Министерстве по социальной защите и труду и опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, для неквалифицированных работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до...