Ministrul de externe Aureliu Ciocoi a discutat agenda bilaterală de cooperare cu omologul finlandez Pekka Haavisto

13:45

Contactat de IPN, primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, a declarat că hotărârea luată de Curtea Supremă de Justiție a anulat cererea sa de contestare a actului ANI și nu se referă la revocarea sa din funcția de primar. „Eu am depus cerere de anulare a actului de constatare a ANI. Eu am depus cerere, am primit câștig de cauză în prima instanță, am primit câștig de cauză în a doua instanță (de apel) și este absolut inexplicabilă hotărârea Curții Supreme de Justiție, care a examinat cazul în lipsa părților, în lipsa mea și în lipsa avocaților, și a anulată hotărârea primei și celei de-a doua instanțe”, a remarcat Alexandru Ambros. Primarul consideră actul ANI ilegal pentru că folosește retroactiv legea.