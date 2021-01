IGP îl contrazice pe Voicu: Nu există nicio dovadă că polițistul care a provocat accidentul mortal era beat

12:10

Poșta Moldovei a anunțat că începând din data de 11 ianuarie au fost reluate expedierile poștale din China. „Pentru identificarea celei mai eficiente metode de expediere a trimiterilor poștale din China către Republica Moldova, în urma negocierilor, discuțiilor și a eforturilor comune ale administrațiilor poștale din Moldova și China, operatorul poștal China Post a anunțat […] The post Veste bună: Poșta Moldovei a reluat expedierile poștale din China appeared first on NewsMaker.