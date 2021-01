Un an fără interpretul Ștefan Petrache, artist originar din Vânători, Nisporeni

13:50

Un tânăr de 22 de ani a ajuns la reanimare după ce s-a izbit violent cu automobilul într-un copac de pe marginea drumului. Șoferul a rămas blocat între fiare. Pentru a fi scos, a fost nevoie de intervenția salvatorilor, care au efectuat lucrări de descarcerare. Accidentul a avut loc noaptea... The post Tânăr rănit grav la Cantemir. A intrat cu mașina într-un copac appeared first on Portal de știri.