CRIPTOMONEDELE, DECRIPTATE. ȘEFA BCE SOLICITĂ O REGLEMENTARE GLOBALĂ A BITCOIN, DUPĂ CE MONEDA DIGITALĂ A FOST FOLOSITĂ PENTRU SPĂLARE DE BANI

Infotag, 14 ianuarie 2021 15:00

CRIPTOMONEDELE, DECRIPTATE. ȘEFA BCE SOLICITĂ O REGLEMENTARE GLOBALĂ A BITCOIN, DUPĂ CE MONEDA DIGITALĂ A FOST FOLOSITĂ PENTRU SPĂLARE DE BANI

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 15 minute
15:00
CRIPTOMONEDELE, DECRIPTATE. ȘEFA BCE SOLICITĂ O REGLEMENTARE GLOBALĂ A BITCOIN, DUPĂ CE MONEDA DIGITALĂ A FOST FOLOSITĂ PENTRU SPĂLARE DE BANI Infotag
CRIPTOMONEDELE, DECRIPTATE. ȘEFA BCE SOLICITĂ O REGLEMENTARE GLOBALĂ A BITCOIN, DUPĂ CE MONEDA DIGITALĂ A FOST FOLOSITĂ PENTRU SPĂLARE DE BANI
15:00
O NOUA CRIZA POLITICA IN ITALIA. PREMIERUL GIUSEPPE CONTE A RAMAS FARA MAJORITTATE PARLAMENTARA, IAR TREI MINISTRII AU DEMISIONAT Infotag
O NOUA CRIZA POLITICA IN ITALIA. PREMIERUL GIUSEPPE CONTE A RAMAS FARA MAJORITTATE PARLAMENTARA, IAR TREI MINISTRII AU DEMISIONAT
Acum o oră
14:30
​MOLDOVA POATE PLASA EURO-OBLIGAŢIUNI CU O EFICIENŢĂ DE 3-3,5% Infotag
​MOLDOVA POATE PLASA EURO-OBLIGAŢIUNI CU O EFICIENŢĂ DE 3-3,5%
Acum 4 ore
12:30
SESIUNILE PLENARE ALE PARLAMENTULUI MOLDOVEI ÎN 2020 AU AVUT O DURATĂ DE APROAPE 182 DE ORE, MAI MULTE DECÂT ÎN ANUL PRECEDENT Infotag
SESIUNILE PLENARE ALE PARLAMENTULUI MOLDOVEI ÎN 2020 AU AVUT O DURATĂ DE APROAPE 182 DE ORE, MAI MULTE DECÂT ÎN ANUL PRECEDENT
Acum 24 ore
15:30
VALOAREA REZERVEI DE AUR A RUSIEI ESTE PESTE CEA ÎN DOLARI PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE Infotag
VALOAREA REZERVEI DE AUR A RUSIEI ESTE PESTE CEA ÎN DOLARI PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE
Ieri
14:00
FRACȚIA PARLAMENTARĂ PAS A FĂCUT APEL LA CUCRTEA CONSTITUŢIONALĂ CU PRIVIRE LA LEGEA MEDICAMENTELOR Infotag
FRACȚIA PARLAMENTARĂ PAS A FĂCUT APEL LA CUCRTEA CONSTITUŢIONALĂ CU PRIVIRE LA LEGEA MEDICAMENTELOR
14:00
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” ÎŞI VA PROPUNE CANDIDATURA PENTRU FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU, PENTRU A ACCELERA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI Infotag
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” ÎŞI VA PROPUNE CANDIDATURA PENTRU FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU, PENTRU A ACCELERA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
10:30
BANCA NAŢIONALĂ A CERUT BĂNCILOR SĂ FIE VIGILENTE PENTRU A PREVENI SPĂLAREA BANILOR Infotag
BANCA NAŢIONALĂ A CERUT BĂNCILOR SĂ FIE VIGILENTE PENTRU A PREVENI SPĂLAREA BANILOR
12 ianuarie 2021
16:30
MOLDOVA A ÎNCHEIAT 2020 CU O INFLAȚIE DE 0,39% - APROAPE DE 20 DE ORI MAI PUŢIN DECÂT ÎN 2019 Infotag
MOLDOVA A ÎNCHEIAT 2020 CU O INFLAȚIE DE 0,39% - APROAPE DE 20 DE ORI MAI PUŢIN DECÂT ÎN 2019
16:30
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DECIS ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI PREȘEDINȚILOR ȘI PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI Infotag
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DECIS ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI PREȘEDINȚILOR ȘI PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
REZERVELE VALUTARE ALE MOLDOVEI AU CRESCUT ÎN 2020 CU APROAPE 724 MLN USD Infotag
REZERVELE VALUTARE ALE MOLDOVEI AU CRESCUT ÎN 2020 CU APROAPE 724 MLN USD
11:30
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PLANIFICĂ SĂ ÎNCEPĂ VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL IERNII Infotag
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PLANIFICĂ SĂ ÎNCEPĂ VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL IERNII
11:30
PREȘEDINTELE A DEPUS O SESIZARE LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ REFERITOR LA ÎNTREBĂRILE LEGATE DE ÎMPUTERNICIRILE UNUI GUVERN DEMISIONAR Infotag
PREȘEDINTELE A DEPUS O SESIZARE LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ REFERITOR LA ÎNTREBĂRILE LEGATE DE ÎMPUTERNICIRILE UNUI GUVERN DEMISIONAR
11 ianuarie 2021
18:30
BIROUL PENTRU REINTEGRAREA A ANUNȚAT O NOUĂ CERERE DE PROIECTE SOCIALE ÎN ZONA DE SECURITATE Infotag
BIROUL PENTRU REINTEGRAREA A ANUNȚAT O NOUĂ CERERE DE PROIECTE SOCIALE ÎN ZONA DE SECURITATE
18:30
CEL DE-AL PAISPREZECELEA CONTINGENT MILITAR DIN MOLDOVEI VA PLEACA SĂPTĂMÂNA ACEASTA ÎN KOSOVO PENTRU A PARTICIPA LA OPERAȚIUNEA DE MENȚINERE A PĂCII Infotag
CEL DE-AL PAISPREZECELEA CONTINGENT MILITAR DIN MOLDOVEI VA PLEACA SĂPTĂMÂNA ACEASTA ÎN KOSOVO PENTRU A PARTICIPA LA OPERAȚIUNEA DE MENȚINERE A PĂCII
14:30
​CONTINGENTUL RUS DIN TRANSNISTRIA ÎN 2021 VA ANGAJA 70 DE MILITARI PRIN CONTRACT Infotag
​CONTINGENTUL RUS DIN TRANSNISTRIA ÎN 2021 VA ANGAJA 70 DE MILITARI PRIN CONTRACT
14:30
​PREȘEDINTELE MAIA SANDU, MARȚI, VA EFECTUA PRIMA VIZITĂ OFICIALĂ ÎN STRĂINĂTATE Infotag
​PREȘEDINTELE MAIA SANDU, MARȚI, VA EFECTUA PRIMA VIZITĂ OFICIALĂ ÎN STRĂINĂTATE
14:30
​REDUCERE SEMNIFICATIVĂ A CAZURILOR COVID-19 ÎNREGISTRATE ÎN TIMPUL REVELIONULUI ȘI DE CRĂCIUN Infotag
​REDUCERE SEMNIFICATIVĂ A CAZURILOR COVID-19 ÎNREGISTRATE ÎN TIMPUL REVELIONULUI ȘI DE CRĂCIUN
30 decembrie 2020
17:00
MOLDOVA A PRIMIT UN AJUTOR ÎN VALOARE DE UN MILION DE EURO DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
MOLDOVA A PRIMIT UN AJUTOR ÎN VALOARE DE UN MILION DE EURO DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
13:30
DEPUTATII PLATAFORMEI DA, PAS, PENTRU MOLDOVA ȘI PSRM FAC PRONOSTICURI REFERITOARE LA EVOLUŢIA SITUAȚIEI POLITICE ÎN 2021 Infotag
DEPUTATII PLATAFORMEI DA, PAS, PENTRU MOLDOVA ȘI PSRM FAC PRONOSTICURI REFERITOARE LA EVOLUŢIA SITUAȚIEI POLITICE ÎN 2021
12:30
ODIMM ȘI MAIB AU PREMIAT CEI MAI BUNI ANTREPRENORI DIN ȚARĂ Infotag
ODIMM ȘI MAIB AU PREMIAT CEI MAI BUNI ANTREPRENORI DIN ȚARĂ
10:30
ŞASE FOŞTI DIRECTORI DE BANCĂ, IMPLICAŢI ÎN CAZUL FRAUDEI BANCARE, AU FOST PLASAŢI ÎN AREST LA DOMICILIU Infotag
ŞASE FOŞTI DIRECTORI DE BANCĂ, IMPLICAŢI ÎN CAZUL FRAUDEI BANCARE, AU FOST PLASAŢI ÎN AREST LA DOMICILIU
10:30
ION CHICU ESTE SIGUR CĂ SITUAȚIA DIN ȚĂRĂ VA RĂMÂNE STABILĂ, CHIAR DACĂ UN NOU GUVERN VA FI CREAT PÂNĂ ÎN VARA 2021 Infotag
ION CHICU ESTE SIGUR CĂ SITUAȚIA DIN ȚĂRĂ VA RĂMÂNE STABILĂ, CHIAR DACĂ UN NOU GUVERN VA FI CREAT PÂNĂ ÎN VARA 2021
10:30
ROMÂNIA VA OFERI MOLDOVEI UN NOU AJUTOR DE ASISTENȚĂ ÎN VALOARE DE 100 MLN DE EURO ȘI 200 DE MII DE DOZE DE VACCIN PENTRU COVID-19 Infotag
ROMÂNIA VA OFERI MOLDOVEI UN NOU AJUTOR DE ASISTENȚĂ ÎN VALOARE DE 100 MLN DE EURO ȘI 200 DE MII DE DOZE DE VACCIN PENTRU COVID-19
29 decembrie 2020
13:00
PREMIERUL ION CHICU A DECLARAT CĂ GUVERNUL A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL ANUAL DE VENITURI FURNIZATE ÎN BUGET Infotag
PREMIERUL ION CHICU A DECLARAT CĂ GUVERNUL A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL ANUAL DE VENITURI FURNIZATE ÎN BUGET
13:00
MOLDOVA VA PRIMI UN NOU AJUTOR DE LA IFC PENTRU PROMOVAREA EXPORTULUI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN UE Infotag
MOLDOVA VA PRIMI UN NOU AJUTOR DE LA IFC PENTRU PROMOVAREA EXPORTULUI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN UE
10:00
ÎN MOLDOVA PENTRU A DOUA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL LUNII DECEMBRIE, AU CRESCUT PREȚURILE DE VÂNZARE PENTRU PRODUSELE DIN PETROL Infotag
ÎN MOLDOVA PENTRU A DOUA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL LUNII DECEMBRIE, AU CRESCUT PREȚURILE DE VÂNZARE PENTRU PRODUSELE DIN PETROL
10:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ, ÎN CÂTEVA ZILE, VA PROPUNE UN SCENARIU PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ, ÎN CÂTEVA ZILE, VA PROPUNE UN SCENARIU PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
28 decembrie 2020
16:30
VICTORIABANK, BILANȚ ȘI PERSPECTIVE PENTRU 2021 Infotag
VICTORIABANK, BILANȚ ȘI PERSPECTIVE PENTRU 2021
13:30
BANCA NAȚIONALĂ A LANSAT O MONEDĂ COMEMORATIVĂ „DOCTORUL MEU - EROUL MEU” Infotag
BANCA NAȚIONALĂ A LANSAT O MONEDĂ COMEMORATIVĂ „DOCTORUL MEU - EROUL MEU”
Mai multe ştiri
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.