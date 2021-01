Avocat: „Cariera „Micăuți”, ținta unor presiuni”

18:50

Moldova are nevoie de un guvern serios. Așa a răspuns președintele Maia Sandu declarațiilor făcute de Renato Usatîi și Vladimir Voronin, ultima din urmă făcută la postul nostru de televiziune, conform cărora cei doi s-ar autopropune pentru funcția de prim-ministru, rămasă vacantă după demisia de Revelion a lui Ion Chicu. Președintele, întors recent de la Kiev, spune că următorul guvern are nevoie de o susținere solidă în următorul Parlament. „Cu toții înțelegem că Republica Moldova are nevoie de...