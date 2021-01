Aleksei Navalnîi, riscă 3,5 ani de închisoare la revenirea sa în Rusia

12:50

După alegerile prezidențiale 2020, dar mai ales după primul tur, am auzit multe atacuri, denigrări, ironii și zeflemea la adresa unionismului și unioniștilor. Unii au zis că am murit, alții că am luat prea puține voturi, unii ne-au criticat că am susținut-o pe Maia Sandu, chiar dacă am fost foarte expliciți în acțiunea noastră de susținere, alții sau probabil chiar aceiași ne-ar fi criticat dacă n-o susțineam.