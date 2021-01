Așa e când tractoriștii se implica in politică…

10:40

Deputatul PAS Sergiu Litvinenco declară că există două scenarii care ar putea duce la alegeri parlamentare anticipate: fi cel puţin 51 de deputaţi nu votează de două ori pentru învestirea unui nou guvern, fie situaţia în care nu există certitudinea că nu se găsesc 51 de deputaţi care să nu The post Este din opera montata in iunie 2019 appeared first on Omniapres.