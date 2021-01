ANI cere retragerea mandatului primarului de Ungheni, din cauza că a admis conflict de interese

20:10

Ministerul educației, culturii și cercetării a anunțat pe 12 ianuarie începutul înregistrării tuturor celor care doresc să susțină examenele externe de bacalaureat. După cum a menționat ministerul, cererile pot fi depuse până pe 15 februarie. Site-ul web al ministerului conține un exemplu de cerere care trebuie completată și trimis la adresa ministerului. Cererea trebuie să […]