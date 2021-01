Savanții au modelat ”conviețuirea” omenirii și noului coronavirus pentru următorii ani

11:45

Președinta Maia Sandu a declarat că va desemna persoana care va ocupa funcția de prim-ministru interimar în prima zi a anului 2021. Maia Sandu a precizat că a primit, miercuri, de la premierul Ion Chicu cererea prin care anunță că va pleca din funcție începând cu 1 ianuarie. „Voi veni cu o decizie cine va ...