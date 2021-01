Cinci copii au apărut pe lume înainte ca mamele să ajungă la spital, în ultimele 48 de ore

17:00

Fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Negruță, va sta în arest preventiv în penitenciar. Curtea de Apel a decis schimbarea măsurii preventive din arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru NM de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) Emil Gaitur. „Schimbarea măsurii a […]