Reacția lui Trump, după ce a devenit primul președinte american supus de două ori procedurii de impeachment (VIDEO)

15:50

Meteorologii au emis pentru intervalul de zile de sâmbătă-marți, 16 – 19 ianuarie, avertizare de cod galben de scădere bruscă a temperaturii aerului. În orele nocturne temperatura aerului va oscila între -10..-15°C, ziua între -5..-10°C. Temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7°C față de normă, care, potrivit meteorologilor este -3..5°C). Potrivit Serviciului Hidrometeorologic […]