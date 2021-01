„Risc extrem” în Spania, care înregistrează numere record de cazuri noi de infecții într-o zi

07:50

Donald Trump devine primul președinte din istoria SUA care este pus sub acuzare de două ori în timpul mandatului. Camera Reprezentanților a decis, miercuri, pentru a doua oară, declanșarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare) împotriva președintelui în exercițiu Donald Trump. El este acuzat de „incitare la insurecție" pentru rolul pe care l-a avut în …