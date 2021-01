Povăţuitorul care mai bine ar tăcea

06:30

La Washington, Camera Reprezentanților a votat cu o majoritate de 232 la 197 să-l pună sub acuzare pe președintele Donald Trump pentru incitare la violență, după ce pe 6 ianuarie, o mulțime furioasă a suporterilor săi a luat cu asalt clădirea Congresului. Trump devine astfel primul președinte din istoria americană pus de două ori sub acuzare („impeached”). Dacă în decembrie anul trecut, în cursul primului „impeachment” s-a votat strict pe linie de partid – democrații majoritari votând pentru iar republicanii împotriva – de data aceasta, zece republicani s-au alăturat inițiativei democrate de a-l pune sub acuzare pe președinte.În timp ce Camera Reprezentanților dezbătea punerea sub acuzare, președintele Donald Trump a dat publicității o intervenție filmată în care își îndemna suporterii să nu recurgă la violență.Procesul în sine va avea loc în Senat dar liderul republican al acestei camere, MItch McConnell a respins cererea democraților ca procedura să înceapă imediat, afirmând că nu este timp pentru un proces corect până pe 20 ianuarie când are loc inaugurarea noului președinte, democratul Joe Biden.Președintele „trebuie să plece. Este un pericol evident și iminent pentru națiunea pe care o iubim cu toții” a declarat în cursul dezbaterilor democrata Nancy Pelosi, lidera Camerei Reprezentanților.Republicanii care s-au ridicat în apărarea președintelui, i-au acuzat pe democrați că au vrut să-l înlăture pe președinte încă din prima sa zi de mandat. Iar liderul minorității republicane din Cameră a atras atenția că este „o greșeală” să se încerce îndepărtare președintelui cu numai câteva zile înainte de încheierea mandatului, deși a recunoscut că Trump este responsabili de incitarea mulțimii de suporteri pe 6 ianuarie.În Senat este nevoie de o majoritate de două treimi pentru ca președintele să fie găsit vinovat. Anul trecut, în februarie, în cursul primei proceduri de „impeachment”, Senatul l-a achitat pe Trump dar cum, cotidianul NYT relatează că liderul majorității republicane, Mitch McConnell ar sprijini suspendarea lui Trump , pentru că este de părere că președintele s-a făcut vinovat de incitarea mulțimii.Trump poate fi judecat de Senat și după încheierea mandatului, iar dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi împiedicat să mai candideze din nou, așa cum se crede că ar avea intenția în 2024.