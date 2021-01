Premierul britanic a devenit tinta criticilor dupa o plimbare de 11 kilometri cu bicicleta in Parcul Olimpic, in estul Londrei. Tara este in carantina, iar masurile de izolare impun practicarea sportului numai in ”perimetrul local” - VIDEO

Premierul britanic a devenit tinta criticilor dupa o plimbare de 11 kilometri cu bicicleta in Parcul Olimpic, in estul Londrei. Tara este in carantina, iar masurile de izolare impun practicarea sportului numai in ”perimetrul local” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md