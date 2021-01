De ce se amână demontarea gardului de la Președinție? „Cine și-ar fi putut imagina că nu există evidență contabilă”

15:30

Un oficial din cadrul serviciilor secrete americane a confirmat, sub protecţia anonimatului, că au fost vizate depozite de armament din estul Siriei, inclusiv o reţea care aprovizionează cu piese programul nuclear iranian, informează agenţia Associated Press, citată de cotidianul Times of Israel. Conform oficialului american, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, s-a întâlnit înaintea operaţiunii cu Yossi Cohen, directorul Serviciului secret israelian Mossad, la un restaurant din Washington....