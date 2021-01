Un deputat participă la Forumul Legislatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă

Deputatul Victor Bologan, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la Uniunea Interparlamentară, participă la Forumul Legislatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Reuniunea are loc astăzi, în format on-line, informează TRIBUNA cu referire la un comunicat de presă. În acest an, evenimentul are genericul “Acțiuni parlamentare pentru extinderea investițiilor în domeniul surselor regenerabile: energia regenerabilă […]

