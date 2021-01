Rusia deține mai mult aur decât dolari în rezervele naționale. Strategia lui Putin de „dedolarizare“ a economiei

09:40

Reţeaua teroristă Al-Qaida are o bază în Iran, a afirmat marţi, fără a oferi dovezi, secretarul de Stat american în exerciţiu, Mike Pompeo, însă Administraţia de la Teheran a respins imediat acuzaţiile, catalogându-le drept „minciuni care au caracter beligerant”. Cotidianul The New York Times a relatat în noiembrie 2020 că un lider al reţelei Al-Qaida, […] Articolul Reţeaua teroristă Al-Qaida are o bază în Iran, susține Mike Pompeo. Reacția Teheranului: „Minciuni“ apare prima dată în NewsIN.