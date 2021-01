Republica Moldova urmează să recepționeze vaccinul anti-COVID-19 la sfârșitul lunii ianuarie. A fost aprobat Planul național de imunizare

Planul național de imunizare anti-COVID-19 a fost definitivat și aprobat. Astfel, sistemul de sănătate din Republica Moldova este pregătit pentru a organiza procesul de imunizare și de a valorifica cantitățile de vaccinuri pe care țara le va recepționa, indiferent de tipul vaccinului. Conform Documentului, la prima etapă vor fi imunizați lucrătorii din instituțiile medico-sanitare, indiferent de tipul...

