Solicitarea unui parlamentar de la Chișinău: Cetăţenii vaccinaţi împotriva COVID-19 să fie scutiţi de carantină la revenirea în R. Moldova

Într-un an marcat de criză economică, sanitară, România a demonstrat în repetate rânduri că este alături de Republica Moldova. Pe lângă ajutorul umanitar de 3,5 milioane de euro pe care l-a trimis la început de pandemie, a mai întins o mână de ajutor la final de an fraților de peste Prut. Aflat într-o vizită la Chişinău, după o pauză de 6 ani, preşedintele României Klaus Iohanis a anunţat că statul român va oferi 200.000 de doze de vaccin anti-Covid 19, notează TVR Moldova într-un reportaj. 27 aprilie 2020. Până în acea zi, în Republica Moldova erau confirmate deja peste 3.400 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi înregistrate peste 100 de decese. Republica Moldova avea mare nevoie de ajutor şi acesta nu a întârziat să vină de peste Prut. „În Republica Moldova situaţia este complicată şi România, care se consideră un partener extrem de important - credem noi că cel mai important al Republicii Moldova - va pregăti şi va implementa în câteva zile două măsuri importante. Prima: o echipă de medici şi personal medical se va deplasa în Republica Moldova, pentru a ajuta spitalele de acolo, pentru a ajuta personalul medical şi medicii de acolo să facă faţă mai bine acestei epidemii. O a doua acţiune va consta în trimiterea de măşti, materiale sanitare, materiale de protecţie, ba chiar medicamente din rezerva noastră, în Republica Moldova, pentru a ajuta cetăţenii de acolo să treacă mai uşor peste această epidemie”, declarase Klaus Iohannis, preşedintele României . Sprijinul era anunţat în condiţiile în care şi România avea nevoie de asistenţă şi ducea o luptă grea cu pandemia de COVID-19. Chiar şi aşa, în doar trei zile, a fost formată o echipă medicală din peste 50 de persoane: 42 de medici, asistenţi şi paramedici, personal medical din cadrul ministerului Apărării şi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă de la Bucureşti. „Republica Moldova ocupă un loc special în inima mea. Am venit să ajutăm. Am primit un telefon că se recrutează voluntari pentru Republica Moldova, iar în aproximativ trei-patru ore am răspuns afirmativ. Suntem cinci medici specialişti cu experienţă care am venit voluntar aici şi pentru că ne sunteţi dragi, sunteţi ca şi fraţii noştri”, a spus Georgiana Matei, medic specialist în medicină urgentă din Iași. Medicii din România au fost repartizaţi, pentru 15 zile, la spitalele din Chişinău, Bălţi şi Cahul, în secţiile primiri urgenţe, anestezie şi terapie intensivă. „M-am întors din Italia, am fost câteva zile acasă, după care am aflat de misiunea din Republica Moldova şi bineînţeles că am vrut să fac parte, pentru că pentru noi Republica Moldova este a doua familie. Este o situaţie cu adevărat excepţionala atât de vedere profesional, cât şi din punct de vedere al aspectului umanităţi”, a mai spus Monica Sandu, medic anestezist din România. România a donat şi 10 izolete necesare pentru transportarea pacienţilor infectaţi cu COVID – 19. „Suntem alături de DVS, atât cu sufletul cât şi, iată, fizic, în modul cel mai concret. Guvernul României urmează să decidă, astăzi, în cadrul şedinţei de Guvern un sprijin substanţial pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale necesare pentru combaterea pandemiei de COVID – 19. Era vorba despre o valoare de 3,5 mil de euro. Vom continua să urmărim cu prioritate interesele cetăţenilor RM, fără să avem în vedere un câştig anume, aşa cum o facem, astăzi, prin prezenţa noastră la Chişinău”, spunea Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe din România. În seara aceleiaşi zile de 30 aprilie, Guvernul României a aprobat ajutorul în valoare de 3,5 mil de euro, destinat tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. „Cred că este foarte important ca într-un timp cât mai scurt să finalizăm procedurile după adoptarea hotărârii de Guvern şi săptămâna viitoare să putem transmite aceste materiale, echipamente, substanţe, medicamente, pentru că este mare nevoie. În Basarabia există o penurie de astfel de materiale şi cred că noi acuma, după ce am reuşit să stabilizăm situaţia de la noi, trebuie să ne arătăm solidaritatea către Republica Moldova”, menționa Orban. Asistenţa considerabilă oferită de fraţii din România, constituită din echipamente de protecţie şi medicamente, a luat calea spre Chişinău în dimineaţa zilei de 6 mai, exact când se împlineau trei decenii de la Podurile de Flori la Prut, un simbol al fraternităţii românilor de pe ambele maluri ale râului. Cu siguranţă putem spune că, după 30 de ani, Podurile de Flori au devenit Poduri Umanitare. Cele 20 de autocamioane cu ajutoar , care au pornit din Piaţa Victoriei de la Bucureşti şi au trecut Prutul pe 7 mai. Continuarea AICI. Articolul Retrospectiva 2020: România, alături de Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.