A început înregistrarea candidaților la susținerea BAC-ului în regim de externat: Cum poți depune cererea?

08:20

271 de cazuri noi de COVID s-au înregistrat în Moldova în ultimele 24 de ore, inclusiv la 14 lucrători medicali, după ce s-au efectuat 1525 de teste. Astfel, numărul total al cazurilor de contaminare confirmate în Moldova de la începutul epidemiei a ajuns până la 149 662. S-au însănătoșit 138 865 de persoane, 3156 au decedat (17 — în ultimele 24 de ore). Peste 7640 de persoane bolnave continuă tratamentul în spitale și la domiciliu, 231 dintre ele fiind în stare […]