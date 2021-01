Copiii deportaților născuți îl locurile de represiune pot cere statutul de victimă a regimului comunist din URSS

06:30

Democrații din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite au introdus luni un articol de „impeachment” împotriva președintelui Donald Trump pentru incitarea gloatei care a atacat Capitoliul de la Washington săptămâna trecută. Procedura de „impeachment”, sau punere sub acuzare, are loc în Camera Reprezentanților după care „procesul” în sine se desfășoară în Senat.Democrații au spus că vor obține „impeachmentul” marți, 12 ianuarie chiar dacă republicanii le-au blocat încercarea de a cere oficial vicepreședintelui Mike Pence să-i ia puterile președintelui, în baza amendamentului 25 din Constituție.Luni seară, Trump s-a întâlnit pentru prima dată cu vicepreședintele său Mike Pence de la atacul asupra Congresului și potrivit unui oficial american, citat de presă, cei doi au condamnat violențele din 6 ianuarie, afirmând că acestea nu sunt reprezentative pentru masa largă a celor peste 70 de milioane de americani care în noiembrie, au votat pentru președintele Donald Trump.Se pare că Pence nu are intenția de a inițiat suspendarea președintelui în baza amendamentului 25 la constituție iar Trump nu intenționează să demisioneze.Trump își încheie mandatul la 20 ianuarie, iar majoritatea observatorilor de la Washington cred că timpul este prea scurt, iar procedura prea complicată pentru ca tentativa de „impeachment” să reușească. Noul Senat, a anunțat liderul republican al camerei, Mitch McConnell se va reuni pentru prima dată pe 19 ianuarie, cu o zi înainte de inaugurarea noului președinte democrat, Joe Biden.Trump poate fi judecat în Senat și după încheierea mandatului, iar dacă ar fi găsit vinovat – pentru aceasta fiind nevoie de votul a două treimi din senatori – nu va mai avea voie să candideze din nou, de exemplu în alegerile prezidențiale din 2024.Dacă articolul de „impeachment” este votat marți în Camera Reprezentanților, Trump devine primul președinte american pus de două ori sub acuzare. Prim dată a fost pe 18 decembrie 2019 după care însă, pe 5 februarie 2020, a fost achita de Senatul dominat de republicani.