COVID-19 Nisporeni: Patru cazuri de infectare cu coronavirus, înregistrate în ultimele 24 ore

18:10

Au adus zâmbete pe chipurile copiilor şi bucurie în ochii părinţilor în ajunul Crăciunului pe stil vechi. Este vorba despre membrii Organizaţiei Teritoriale Nisporeni al Asociaţiei Grănicerilor, care au adunat, cu forţele proprii, daruri, hăinuţe, produse alimentare şi dulciuri, pentru două familii nevoiaşe din raionul Nisporeni. Preşedintele Organizaţiei recunoaşte că... The post Au adus magia Craciunului! Membrii Asociaţiei Grănicerilor din Nisporeni, au adus daruri pentru câteva familii nevoiaşe din raionul Nisporeni appeared first on Portal de știri.