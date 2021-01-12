PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DECIS ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI PREȘEDINȚILOR ȘI PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI
Infotag, 12 ianuarie 2021 16:30
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DECIS ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI PREȘEDINȚILOR ȘI PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI
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