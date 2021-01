VIDEO | Operațiune de salvare inedită în India. Cum a fost scos un camion dintr-o râpă

12:00

Imunitatea dată de vaccinul Moderna ar putea dura un an, susține compania, citată de The Guardian. Producătorul este încrezător că tehnologia ARN mesager va face față noii tulpini B117. Vacciul Moderna folosește tehnologia ARN mesager – 1273, acesta fiind un ARN sintetic care imită suprafața coronavirusului, pentru a învăța sistemul imunitar să îl recunoască și să […] Articolul Moderna: Vaccinul va oferi imunitate pentru un an. Cum funcționează tehnologia ARN mesager apare prima dată în NewsIN.