Scandalos! Capitala ar putea rămâne fără apă. Maia Sandu susține proiectul Ucrainei, care duce la secarea Nistrului

"Când facem o comparație între bugetele Aparatului Președintelui RM ale președinților Igor Dodon și Maia Sandu, e cazul să luam ca puncte de pornire nu doar bugetele ultimului an de președinție al unuia și primul an de președinție a celuilalt. Mult mai informativ și corect e să facem o comparație între bugetele primului an de președinție ambilor șefi de stat, deoarece încă nu știm care va fi bugetul AP Sandu pentru al doilea, treilea, patrulea an. Să vedem de unde au pornit Igor Dodon și Maia Sandu.Trecem la calcule.2016 Primul an de președinție a lui Igor Dodon.Bugetul AP.Cheltuieli și active nefinanciare -18.098.100 leiCheltuieli de personal -11.592.500 leiTotal-29.690.600 lei2021 Primul an de președinție al Maiei Sandu. Bugetul AP.Cheltuieli și active nefinanciare -29.758.200 leiCheltuieli de personal -17.208.400 lei.Total - 46.966.600 lei.