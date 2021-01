Atenție: concursul pentru elevi și studenți „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”

13:45

Modul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către persoanele angajate va fi schimbat de la 1 ianuarie 2021. Aceasta va fi plătită integral de angajat, în schimb angajatorul îşi va asuma responsabilitatea pentru achitarea integrală a contribuţiei la fondul de pensii. Modificările efectuate în legislaţia privind sistemul de asigurări medicale ... The post Modul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către persoanele angajate va fi schimbat de la 1 ianuarie 2021. first appeared on Radio Orhei.