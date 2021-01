Judecătorii din Peru îl învinuiesc pe Bill Gates de crearea pandemiei de coronavirus

15:30

Reprezentanții administrației prezidențiale au publicat lista delegației oficiale care o va însoți pe președinta Maia Sandu în cadrul vizitei oficiale care va avea loc pe 12 ianuarie la Kiev. Potrivit comunicatului de presă, în capitala Ucrainei, Președintele Maia Sandu va avea o întrevedere oficială cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cu Prim-ministrul Denis Shmygal și cu […]