(live) Ceremonia oficială de întâmpinare a Maiei Sandu în Ucraina de către Volodîmîr Zelenski. Vezi programul vizitei

Se pare că ne vom putem bucura de zăpadă în acest an. În unele localități din țară a început să ningă, iar fulgii au transformat totul în jur într-un alb sclipitor. Precipitațiile sub formă de zăpadă continuă să cadă în sudul Moldovei, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că și în Chișinău s-ar putea să cadă fulgi azi și mâine. Articolul (video, foto) Ninge ca-n poveste! În sudul țării iarna a adus fulgii mult așteptați apare prima dată în #diez.