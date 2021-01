Lucruri mai puţin ştiute despre mandarine

20:30

Gazprom va relua construcția gazoductului Nord Stream 2 către Germania în această săptămînă, după ce sancțiunile SUA au întrerupt construcția mai bine de un an, relatează Financial Times, citat de Mediafax. Grupul controlat de Kremlin va începe lucrul într-o secțiune a Mării Baltice administrată de Danemarca, în ciuda măsurilor Washingtonului menite să oprească proiectul finanțat de cinci dintre c