Un fost judecător al Curții Constituționale s-a stins din viață

Începând cu ziua de 11 ianuarie, elevii din țară revin din vacanța de iarnă. În acest sens, Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) anunță că troleibuzele destinate copiilor își vor relua activitatea. "Începând de astăzi, își reiau activitatea troleibuzele destinate pentru transportarea copiilor spre școli și grădinițe", se arată în mesajul postat pe Facebook de către