Locuitorii Transnistriei care au avut COVID-19 vor putea părăsi liber regiunea

20:10

Patru persoane care au venit în Japonia din Brazilia au fost confirmate cu o nouă variantă a coronavirusului, a anunţat duminică Ministerul Sănătăţii de la Tokyo, potrivit Agerpres. Cei patru au călătorit din Amazonas, Brazilia, şi au aterizat pe Aeroportul Haneda din Tokyo la data de 2 ianuarie. Ei au stat în carantină în aeroport […] The post O tulpină nouă a coronavirusului, depistată pe aeroportul din Tokyo. De unde veneau pasagerii-purtători? appeared first on NewsMaker.