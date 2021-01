Un nou capitol din franciza „Sex and the City”, în pregătire

Parker, Nixon şi Davis vor fi producători executivi, alături de Michael Patrick King. Intitulat „And Just Like That…”, proiectul le are în centru pe Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) şi Miranda Hobbes (Nixon), prietene la vârsta de 50 de ani. Serialul va avea 10 episoade de câte jumătate de oră. Este programat ca producţia să înceapă în New York primăvara aceasta, scrie News.ro. Parker, Davis şi Nixon au publicat duminică, pe conturile de Instagram, un teaser. „Am crescut cu perso...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md