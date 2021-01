/VIDEO/ Ministerul Sănătății: Vaccinarea anti-covid ar putea începe în țara noastră, în februarie

15:00

Noutate bună pentru fanii serialului „Sex in the City”. HBO Max a confirmat continuarea renumitului serial american. Continuarea serialului se va numi „And Just Like That” și filmările au început. După o pauză îndelungată, în noul serial va fi relatată viața actrițelor. La fel, rolurile principale vor apărea Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și […]