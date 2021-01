Peste 2,5 milioane de apeluri au fost înregistrate în anul 2020 la numărul unic de urgenţă 112

21:00

Un bărbat din Ceadîr-Lunga a fost reținut de ofițerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins de la un bărbat 800 de euro pentru a-l ajuta să-și perfecteze permisul de conducere, la categoriile B și C. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că […]