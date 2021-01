Arabia Saudită a anunțat lansarea proiectului unui oraș ecologic

Arabia Saudită a anunțat lansarea proiectului unui oraș ecologic cu "zero mașini, zero drumuri și zero emisii de CO2". Construcția va începe în primul trimestru al anului curent. Proiectul se va baza pe echipamente cu impact redus în carbon, alimentate de energie regenerabilă.

