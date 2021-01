Maia Sandu a pornit spre Kiev cu mașina. De ce delegația președintelui a optat pentru acest mijloc de transport

15:50

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis în ședința din 9 ianuarie, cu vot unanim, să mențină la nivelul actual rata de bază și facilitățile permanente. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 2,65 la sută anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de […] The post Decizii luate de BNM referitor la rata de bază și facilitățile permanente appeared first on NewsMaker.