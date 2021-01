„Pentru redresarea completă va fi nevoie de câțiva ani”. Ce se va întâmpla cu veniturile noastre în anul 2021? Prognoză economică NM

16:10

În curând, pe străzile capitalei, va circula un troleibuz care va face legătura dintre cele mai importante puncte de atracție turistică. Anunțul a fost făcut de către primarul Ion Ceban, pe 9 ianuarie. Edilul a publicat pe pagina sa de Facebook și câteva fotografii cu mijlocul de transport. Potrivit primarului Ion Ceban, inițial, troleibuzul va […] The post În capitală va circula un „troleibuz turistic”. Unde îl puteți găsi? (FOTO) appeared first on NewsMaker.