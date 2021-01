Un partid din România își deschide un birou la Chișinău. Șase deputați vor avea acces interzis (FOTO)

17:40

Nou tulpină de coronavirus provenită din Marea Britanie, mult mai contagioasă, a fost confirmată oficial și în România, la o femeie în vârstă de 27 de ani. Femeia are simptome ușoare și nu este internată în spital. Acum se face o anchetă epidemiologică, pentru că femeia nu a fost în străinătate și nu a călătorit în Marea Britanie.