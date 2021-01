Mafia italiană, cu ochii pe vaccinurile anti-COVID; „Este aurul lichid al anului 2021”

08:40

Potrivit Observatorului naţional de la Atena, temperatura la Chania, pe insula meridională Creta, a atins 28,3 grade C în jurul prânzului, una din temperaturile cele mai ridicate în ianuarie în ultimii 50 de ani. Temperaturile obişnuite în această perioadă a anului în Grecia sunt de circa 15 grade C. La Atena, unde termometrele au atins 22 de grade C, oamenii au ieşit la plajă, în pieţele şi parcurile capitalei. „Este o vreme minunată şi noi stăm închişi în casă cea mai mare parte a timpului”, a...