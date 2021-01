Covid-19: în România, școala începe online

07:50

Președintele Donald Trump, care intră în ultimele zile ale președinției sale, are planificată pentru marți o vizită la Alamo, în Texas, unde intenționează să vorbească despre succesele administrației sale în combaterea imigrației ilegale și despre zidul care s-a ridicat parțial, la granița cu Mexic.De miercurea trecută, de când o mulțime violentă de suporteri pro-Trump a luat cu asalt clădirea Congresului, președintele a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru incitarea mulțimii, deși la demonstrația care a precedat asaltul, îți îndemnase suporterii să „meargă la Congres, să-și exprime nemulțumirea” legată de presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale din noiembrie, o alegație care nu se bazează pe nici o dovadă reală.O zi mai târziu, într-o postare video pe Twitter, Trump a condamnat violențele și a promis o tranziție pașnică a puterii, anunțând totodată că nu va fi prezent la inaugurarea noului președinte, Joe Biden pe 20 ianuarie.Între timp, Trump și-a pierdut accesul la platformele sale preferate de comunicare, Facebook dar mai ales Twitter, care l-au suspendat pe o perioadă nelimitată.Între timp, au crescut presiunile asupra președintelui să demisioneze: majoritatea acestor cereri vin din tabăra democrată dar și din partea unor aleși ai partidului republican. Cum nu este de așteptat ca președintele să demisioneze, sau ca vicepreședintele Mike Pence și majoritatea miniștrilor să-l înlăture pe Trump invocând amendamentul 25 la Constituție, democrații pregătesc o nouă procedură de „impeachment”. Este de așteptat ca luni, Camera Reprezentanților – dominată de democrați – să înceapă procesul de suspendare din funcția, făcând din Trump primul președinte american din istorie care trece prin aceasta procedură de două ori. Chiar dacă va fi pus sub acuzare în Cameră, Senatul - cel care trebuie să judece – nu se reunește decât pe 19 ianuarie, așa că nu ar putea începe nici o procedură înainte de 20 ianuarie, ziua în care are loc inaugurarea noului președinte, democratul Joe Biden.