O tulpină nouă a coronavirusului, depistată pe aeroportul din Tokyo. De unde veneau pasagerii-purtători?

Toţi călătorii care sosesc în Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui să prezinte, începând de săptămâna viitoare, un test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea deplasării, a anunțat vineri guvernul britanic, informează Agerpres. Pe lîngă test negativ, persoanele care vin din ţări cu risc ridicat vizate de măsurile de