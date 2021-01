Hai la ţară! În perioada sărbătorilor de iarnă, moldovenii au luat cu asalt pensiunele turistice

10:45

1. Ce este prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă? Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este o contribuţie bănească pe care persoanele fizice neangajate, care nu fac parte din categoriile de persoane asigurate de Guvern, o achită anual, asigurându-și riscul de îmbolnăvire. 2. Cât va fi prima în sumă fixă în […] The post Tot ce trebuie să ştie despre prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2021. 10 întrebări şi răspunsuri utile appeared first on www.ziuadeazi.md.