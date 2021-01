Avion prăbușit în Indonezia! Primele imagini cu epava în care erau 62 de oameni

10:00

Din 8 ianuarie, Ucraina introduce o serie de măsuri severe de carantină: timp de trei săptămâni, vor fi închise instituțiile de învățământ (cu excepția grădinițelor), vor fi interzise evenimentele sportive și de divertisment, precum și funcționarea piețelor nano alimentare. Vor continua să funcționeze transportul public, magazinele alimentare, farmaciile, benzinăriile, băncile, oficiile poștale, saloanele de înfrumusețare […]