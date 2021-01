Soluția unei mame pentru părinții din Chișinău care au nevoie de babysitting ocazional

10:50

Anul 2020 va intra în istorie ca anul ce a despărțit viața tuturor în două – cea de până la și după COVID-19. Pentru noi, cei de la Moldova.org, acest an a mai fost unul de tranziție – de la un portal de știri la unul de reportaje, de jurnalism de soluții și de știri […]