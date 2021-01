În Parcul „La Izvor” a fost început să fie instalat mobilierul urban

19:45

Venituri de milioane, trei companii în offshore, casă de lux și mai multe terenuri. Așa arată, la prima vedere, averea noului secretar general al Aparatului Președintelui Maia Sandu, Andrei Spînu.Analizând declarația de venituri a angajatului Președinției, depusă la 11 decembrie 2019, apar și unele informații care trezesc mai multe semne de întrebare. Vorbim aici de un împrumut de 393 500 de euro (aproape 8 milioane de lei) cu o dobândă de ZERO procente pentru o perioadă de doi ani. De aici rezultă că Spînu s-a angajat să achite, timp de 24 de luni, câte 16 300 de euro lunar (peste 300 mii lei pe lună). Împrumutul a fost luat de la Ruslan Cojocaru, proprietarul unei rețele de restaurante din Republica Moldova, pentru perioada anilor 2018-2020. Coincidență sau nu, dar anume în 2018, Ruslan Cojocaru a fost sancționat de Consiliul Concurenței pentru preluarea controlului asupra unei companii din același domeniu de activitate. De menționat că în perioada acestor ani, Spînu a fost candidatul Blocului ACUM DA-PAS la alegerile parlamentare din 2019 și a deținut funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în Guvernul Maiei Sandu.Totodată, Andrei Spînu, la o vârstă de doar 34 de ani, a reușit să agonisească o avere impunătoare. Din declarația de venit aflăm că acesta, împreună cu soția, dețin o casă de lux cu o suprafață totală de 125 de metri pătrați, evaluată la prețul cadastral de peste 1,5 milioane de lei (75 mii euro), valoare de piață fiind de câteva ori mai mare. Totodată, familia Spînu are șapte conturi bancare în lei și euro. Spînu este proprietarul a trei terenuri agricole și un intravilan, care costă 450 de mii de lei (22 500 euro). Chiar dacă în declarația din 2018, Andrei Spînu nu a indicat că ar avea un apartament, după ce a activat în Guvernul Sandu, la sfârșitul lui 2019, Spînu a inclus în declarația de avere venit obținut din vânzarea unui apartament și a o debara. În total, Spînu a obținut aproape 750 de mii de lei (37 500 euro).Cele mai mari venituri însă, Andrei Spînu le-a obținut în cadrul celor trei companii offshore pe care le deține – două dintre acestea îi aparțin în totalitate. Companiile sunt înregistrate în Marea Britanie, SUA și China. Potrivit declarației de avere, în 2018 și 2019 Spînu a primit remunerare de la compania OneTwoStart Ltd din China aproape 6 milioane de lei, iar din Wupp Ltd, Marea Britanie, – 53 de mii de euro. Totodată, Spînu a indicat că este fondatorul și a companiei IP Acceleratorul de Inovatii si Antreprenoriat Dreamups din Chișinău.Amintim că Andrei Spînu a fost numit secretar general al Președinției, contrar legii. Potrivit normelor legale, Maia Sandu urma să organizeze un concurs pentru ocuparea acestei funcții.Sursa: Politics.MD