Regina Elisabeta a II-a s-a vaccinat împotriva Covid-19

19:20

După evenimentele de la Capitoliu, Congresul SUA intenționează să îl pună sub acuzare pe președintele Trump, cu doar câteva zile înainte de expirarea mandatului acestuia. The New York Times analizează această posibilitate. Donald Trump a mai fost pus sub acuzare la începutul anului trecut pentru „obstrucționarea Congresului" și „abuz de putere", în legătură cu încercarea sa de […]